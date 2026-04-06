Havza'da e-spor turnuvası düzenlendi

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) tarafından Havza'da e- spor turnuvası düzenlendi.

Havza PROGEL tarafından ASAH İnternet Cafe sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 16 takım halinde 80 siber atlet hünerlerini sergiledi.

Turnuvayı bir süre takip eden ve Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen turnuva hakkında bilgiler alan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, "Gençlerimizin ilgi odağı olan bu tür etkinliklerin ilçemizde gerçekleşmesi gençlerimizin enerjilerini doğru yönde harcamaları adına önemli. Dernek yönetimimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Yaklaşık 6 saat süren turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, Dernek Başkanı Dikmen, dernek yöneticileri ve sponsor Ayhan Çelik tarafından verildi.

Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, toplumun tüm kesimlerinin hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirmenin çabasında olduklarını belirterek, "Gençlerimizin birlikteliğine katkı sunmak. Dijital ortamda kontrollü zaman geçirmelerini sağlamak ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek adına Havza PROGEL olarak ilk kez düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve tüm siber atletlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
