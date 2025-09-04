Havza'da Dev Ekrandan Milli Takım Sevinci
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımı, rakibini 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Havza ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, maç heyecanını dev LED ekrandan takip etti ve galibiyet sevinci yaşadı.
2 yendiği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçını Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar dev ekrandan izledi.
Havza Belediyesinin organizasyonunda vatandaşlar büyük bir heyecana sahne olan maçı Kevser Parkında bulunan LED ekrandan takip etti.
A Milli Futbol Takımının rakibini 3 - 2 yendiği maçta Havzalılar millilere destek oldu.
Maç sonunda vatandaşlar galibiyet sevincini yaşadı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel