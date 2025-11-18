Haberler

Havza Belediyesi'nden Yöresel Ürün Pazarı Denetimi

Havza Belediyesi'nden Yöresel Ürün Pazarı Denetimi
Güncelleme:
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde yapılan denetimlerle pazarcı esnafının dijital yönetmeliklere uygun hareket etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde denetim yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde salı günleri kurulan sebze pazarında Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimlerde bulundu.

Denetimde, pazarcı esnafının kendilerine ayrılan alanın dışına taşmaması, geçiş yollarını kapatmaması ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygun şekilde hazırlaması ve ürünler üzerinde görünür şekilde olmasına dikkat edildi.

Fiyat ve etiket kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, satışı yapılan her ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurulması yönünde esnafa uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
