Havza'da pazar denetimi yapıldı

Güncelleme:
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırarak, pazarlarda fiyat etiketi ve alan düzeni kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerin ramazan boyunca süreceği belirtildi.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipleri, ilçede salı günleri kurulan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'ndeki sebze pazarında fiyat etiketi ve alan düzeni denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde esnafa gerekli uyarılar yapılırken, tezgahlarda kullanılmak üzere fiyat etiketleri dağıtıldı.

Denetimlerde pazarcı esnafının kendilerine ayrılan alanın dışına taşmaması, geçiş yollarını kapatmaması ve fiyat etiketlerini mevzuata uygun şekilde, ürünlerin üzerinde görünür biçimde bulundurması gerektiği hatırlatıldı.

Belediye yetkilileri, denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
