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Hattat Mehmet Arif Vural'ın 'Kur'ani Damlalar' Sergisi Taksim Camisi'nde Açıldı

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Hattat Mehmet Arif Vural'ın hazırladığı 'Kur'ani Damlalar' başlıklı hüsn-i hat sergisi, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergideki eserlerin birçoğunu damla formunda kaleme alan Vural, Kur'an ile Kur'an'daki manaları bir araya getirerek insanların muhatap olmasını amaçladığını belirtti. Sergi, 7 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hattat Mehmet Arif Vural'ın hazırladığı "Kur'ani Damlalar" başlıklı hüsn-i hat sergisi, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Taksim Camisi İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfının ev sahipliği yaptığı serginin açılışında Vural, kendi bestelerinden yola çıkarak katılımcılara musiki dinletisi sundu.

Yoğun ilginin yaşandığı serginin açılışına Taksim Camisi İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Altan Elmas'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, sergideki eserlerin birçoğunu damla formunda kaleme aldığına işaret ederek, "Kur'an'daki surelerde yer alan birçok ayeti yıllar içerisinde istif ettikten sonra 'Kur'ani Damlalar' adı altında bir araya getirdim. 42 eserden oluşan bir sergi. Kur'an ile Kur'an'daki manalar ile insanlar muhatap olsun istedim." dedi.

Vural, eserlerdeki ayetlerin daha rahat okunmasını sağlamak amacıyla etiket kısmına QR kod yerleştirdiklerini ve ziyaretçilerin bu sayede hafız tarafından okunan ayetleri ve mealini takip edebileceğini söyledi.

Sergide farklı tekniklerde eserlerin yer aldığını aktaran Mehmet Arif Vural, "Damla formunun dışında daire formlar var. Tamamı eserlerin ayetlerden oluşuyor. Bir de Kudüs isimli eserimiz var. Esere karşıdan bakıldığında Kubbet'üs Sahra'nın siluetini gösteriyor ve bu eserin geliri tamamen Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize yardım amaçlı bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

Klasik tarzda kamış kalemle farklı renkte mürekkepler kullanılarak celi sülüs olarak yazılan eserlerin yanı sıra akrilik zerendut tekniği, boyut ve gölge kazandırılarak yapılmış ebrulu akkase tekniğinde de hat levhalarının olduğu sergi, 7 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Taksim Hattat Kültür Sanat Güncel Haberler

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