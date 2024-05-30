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Hatay'ın Arsuz ilçesinde besi çiftliği açılışı ve sera temeli atıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen törenle besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve bir seranın temeli atıldı. Törene Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve üreticiler katıldı. Kaymakam Gökpınar, üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle işlerini büyüttüğünü belirtti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, düzenlenen törenle besi çiftliği açılışı gerçekleştirildi ve bir seranın temeli atıldı.

Üçgüllük Mahallesi'nde düzenlenen törene, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve üreticiler katıldı.

İlk olarak besi çiftliğinin açılışını gerçekleştirilen protokol üyeleri, daha sonra sera temal atma alanında incelemelerde bulundu.

Temel atma töreninde konuşan Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle işlerini büyüttüğünü söyledi.

Tarımsal faaliyetlerin ilçede günden güne arttığını belirten Gökpınar, "Burada 2006 yılında Ziraat Bankası kredileriyle muz üretim hikayesi başlamış ve bugün yaklaşık 750 dekar kapalı alanda üretim yapılıyor. Bu seramızın hem ilçemize hem de müteşebbisine hayırlar, bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Hasan Gökpınar Serkan Yılmaz Arsuz Hatay Ekonomi Güncel Haberler

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