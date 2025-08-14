Hatay Havalimanı'ndaki Onarım Çalışmaları Tamamlanmak Üzere

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki 1'inci etap onarım çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını açıkladı. 29 Mart 2024'te çift yönlü uçuşların başlayacağı belirtiliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla Hatay Havalimanı'nda yürütülen 1'inci etap çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören havalimanında onarım ve geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024'te çift yönlü uçuş operasyonlarının yeniden başladığını belirtti.

'SEFER SAYISI DA ARTIRILABİLECEK'

Bakan Uraloğlu, eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun hizmete alınacağını belirterek, "Söz konusu pistle apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanımızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

