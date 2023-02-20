Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesine Kurulan Sahra Hastanesi'nde Bugüne Kadar 11 Doğum Gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde çok sayıda sahra hastanesi kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde kurduğu 100 yatak kapasiteli hastanede, enkaz altından çıkan yaralıların ameliyat ve gerekli tedavilerinin yanı sıra 11 de doğum gerçekleştirildi. Sahra Hastanesi’nin Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, burada, 10 yoğun bakım ünitesi, iki ameliyathane, görüntüleme imkanları ve bilgisayarlı tomografi tetkikleriyle tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Haber : FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: ADEM KARABAYIR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde çok sayıda sahra hastanesi kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurduğu 100 yatak kapasiteli hastanede, enkaz altından çıkan yaralıların ameliyat ve gerekli tedavilerinin yanı sıra 11 de doğum gerçekleştirildi. Sahra Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, burada, 10 yoğun bakım ünitesi, iki ameliyathane, görüntüleme imkanları ve bilgisayarlı tomografi tetkikleriyle tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde çok sayıda sahra hastanebi kuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanelerinde enkazdan çıkarılan ve depremde yaralanan hastaların ilk müdahaleleri yapılıyor. Tedavisi uzun sürecek hastaların ise civar illerdeki hastanelere nakilleri sağlanıyor.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan sahra hastanesinin de başhekimliğini yürütüyor. Beytemür, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Hastane hakkında bilgi veren Beytemür, şunları söyledi:

"İLERİ YATIŞ GEREKTİRMEYEN TÜM TEDAVİLERİ BURADA KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ: Hatay sahra hastanemiz, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulmuş olan 100 yatak kapasiteli, içerisinde 10 yoğun bakım ünitesi, iki ameliyathane, görüntüleme imkanlarının olduğu, bilgisayarlı tomografi tetkiklerinin dahi yapılabildiği tam teşekküllü bir hastane olarak burada hizmete açılmıştır. Hem enkazdan çıkan tüm yaralılara müdahale etmek amacıyla hem de çevremizde olan sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere bu hastanemizde hizmet vermekteyiz. Hastanemizde hastaların tüm acil müdahaleleri ve ileri yatış gerektirmeyen tüm tedavileri burada karşılamaya çalışıyoruz. Ancak tedavi süreci daha uzun süren, elektif ameliyatlar, elektif müdahaleler ve daha kompleks işlemler için genellikle çevre hastanelere sevk yapıyoruz.

296'NCI SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILAN HASTALARIN TEDAVİSİNİ DÜZENLEDİK: 10 günden sonra da halen 296'ncı saatimizde dahi enkazdan çıkarılıp burada ilk müdahalesini yapıp, tedavisini düzenlediğimiz hastalar oldu. ve son hastalarımızın sağlık durumlarının iyi olması, bilinçli olması hakikaten bunlar bizi çok sevindirdi.

SAHRA HASTANESİNDE ŞU ANA KADAR 11 DOĞUM YAPILDI: Ameliyatlarımız yapılıyor. En son dün 3 ameliyatımızı da gerçekleştirdik, bugün de yine bir ameliyatımız var. Ameliyatlarımızı yapmaya devam ediyoruz burada. Aynı zamanda doğumhanemizde mevcut. Burada depremin ilk gününden itibaren doğumlar da yapılmaya başlandı sağlıklı bir şekilde. Şu ana kadar 11 doğum yapıldı bu hastanemizde.

16 KESİT BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SAHRA HASTANELERİNDE ÇOK NADİR BULUNUR: Bilgisayarlı tomografimiz, 16 kesit bilgisayarlı tomografi. Sahra hastanelerinde çok nadir bulunan mobil bilgisayarlı tomografi cihazıdır. Bunu da çok efektif olarak kullanıyoruz. Hastanemizde ultrason konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Ameliyathanede iki ameliyat masamız ve tüm cihazlarımız mevcut. 10 yoğun bakım yatağımızda da vantilatörlü olarak hizmetimize devam ediyoruz.

HASTANE BAHÇESİNDE AŞILAMA İÇİN BİR TIR MEVCUT: Şu anda Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün de hastanemiz bahçesinde aşılamayla ilgili bir tırı mevcut. Aşı konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Gelen tüm vatandaşlarımızın aşılamasını yapmaktayız. Çocuk aşılamalarını da yine aynı şekilde uygulamaktayız."