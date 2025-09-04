Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' Kapanış Programı Düzenlendi

Hatay Valiliğinin "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında yaklaşık 4 bin çocuk katılımıyla düzenlenen yaz kursları sona erdi.

Vali Mustafa Masatlı, Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki kapanış programında projenin, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara destek olmak için yürütüldüğünü söyledi.

Projenin, öksüz ve yetimlere yönelik Türkiye'deki en büyük çalışma olduğunu dile getiren Masatlı, kent genelindeki 8 bin 89 çocuğu her yönüyle takip ettiklerini attı.

Masatlı, proje kapsamındaki yaz kurslarına yaklaşık 4 bin çocuğun katıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın spor, eğitim ve duygusal gelişimlerinin desteklenmeleri bakımından 150'den fazla kurs açtık. 4 bine yakın çocuğumuz bu kurslara katıldı. Buradaki en büyük muradımız, bu çocuklarımıza ebeveyn yoksunluğunu hissettirmemek, onların geleceğe umutla bakmasına vesile olarak destek olmaktır."

Konuşmanın ardından Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, çocuklara katılım belgesi verdi, resim sergisini gezdi.