Hatay'da heyelan Hatay'da heyelan Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hatay'da heyelan Samandağ- Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı HATAY - Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel Samandağ Arsuz Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da heyelan - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.