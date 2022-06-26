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Hatay'da heyelan

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Hatay'da heyelan Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Hatay'da heyelan

Samandağ- Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü.

Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Samandağ Arsuz Hatay Güncel Haberler

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