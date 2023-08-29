Hatay'da bulunan ak pelikan doğaya salındı

Hatay'da bitkin halde bulunan ak pelikan, bakımının ardından doğaya salındı.

Kumlu ilçesinde çevredekilerce bitkin halde bulunan ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığa ve yara izine rastlanmayan ak pelikanın, göç yolunda aç ve yorgun düştüğü belirlendi.

Ak pelikan, Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki gerekli bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğu için Reyhanlı Barajı'nda doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Müdür Vekili Nuri Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine yorgun ak pelikanı bakıma aldıklarını belirterek, "Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ ve ekibinin yardımlarıyla ak pelikanı bir hafta merkezimizde misafir ettik ve bakım sürecini tamamladık. Şu an için gayet sağlıklı görünüyor ve doğaya bıraktık." ifadesini kullandı.