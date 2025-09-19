Hatay'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı: 1 Milyon Lira Zarar
Hatay'da beyaz eşya satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen F.K. adlı şüpheli, 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilerek tutuklandı.
Hatay'da beyaz eşya satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde beyaz eşya satma vaadiyle çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen F.K.'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheliyi İskenderun ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.