Hatay'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı: 1 Milyon Lira Zarar

Hatay'da beyaz eşya satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen F.K. adlı şüpheli, 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde beyaz eşya satma vaadiyle çok sayıda kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen F.K.'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheliyi İskenderun ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
