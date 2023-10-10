Hatay'da 650 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi
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Hatay ilinde yapılan müşterek çalışmada, Belen ilçesindeki bir iş adresinde yapılan aramada kaçak ve toplam piyasa değeri 650 bin lira olan 35 cep telefonu, 215 akıllı saat, bluetooth kulaklık ve bluetooth hoparlör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da piyasa değeri 650 bin lira olan kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.
Hatay il Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada Belen ilçesi Muhlisali Mahallesinde 2 şahsın iş adresinde arama yapıldı.
Yapılan aramada kaçak ve toplam piyasa değeri 650 bin lira olan 35 cep telefonu, 215 akıllı saat, bluetooth kulaklık, bluetooth hoparlör ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel