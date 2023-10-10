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Hatay'da 650 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Hatay ilinde yapılan müşterek çalışmada, Belen ilçesindeki bir iş adresinde yapılan aramada kaçak ve toplam piyasa değeri 650 bin lira olan 35 cep telefonu, 215 akıllı saat, bluetooth kulaklık ve bluetooth hoparlör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.