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Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 Suriyeli düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı. Araçlara 601 bin lira ceza kesildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı belirlenen 5 otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçlardaki 15 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan sürücülerine çeşitli ihlallerden 601 bin lira idari ceza uygulanan araçlar da trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Salim Taş
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