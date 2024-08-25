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Hatay Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde İsa Göçen başpehlivan oldu

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Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde İsa Göçen, başpehlivanlık finalinde rakibi Enes Bandırma'yı yenerek başpehlivan oldu ve 40 bin lira para ödülü kazandı. Etkinliğe MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan, İsa Göçen oldu.

Belen Kaymakamlığı ile Belen Belediyesi tarafından Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde yapılan güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 267 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlık finalinde rakibi Enes Bandırma'yı yenen İsa Göçen, başpehlivan oldu. Göçen, aynı zamanda 40 bin lira para ödülü elde etti.

Müsabakaların ardından toplamda 500 bin lira para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bu kültürün yaşatılması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımıza, atalarımızın bu güzel geleneklerini aktarmamız lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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