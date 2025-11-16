Hastane Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarıldı, İşçi Partisi Tepki Gösterdi

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, Özel Okmeydanı Hastanesi sahibi Şafak Grubu'nun deprem riski gerekçesiyle 180 sağlık emekçisini ücretsiz izne çıkardığını belirterek, "Bu insanlar beş gündür hastane önünde bekletiliyor, haklarını istiyorlar" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, Özel Okmeydanı Hastanesi önünde sağlık emekçileriyle basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının, Özel Okmeydanı Hastanesi önünde beş gündür beklediklerini, gece gündüz burayı terk etmediklerini söyleyen Kadıgil, "Peki bunun sebebi nedir? Bu arkamda gördüğünüz hastane 2021 yılında Şafak Grubu tarafından satın alındı. Hepinize çok tanıdık gelecek, 'Yenidoğan Çetesi' denen o hepimizin midesini bulandıran, kanımızı donduran o patron grubuna ait bir hastane burası. Son 8 aydır zaten arkamda bulunan sağlık emekçilerinin, doktorların doğru düzgün hakları verilmezken bir anda, 10 Kasım'da öğleden sonra onları yanına çağırdı patronun temsilcileri, dediler ki 'bu binada deprem riski varmış, hepinize ücretsiz izin. İki ay bekleyin, sonrasına bakarız.' Şu anda arkamda duran 180 işçiye patronun reva gördüğü şey bu" diye konuştu.

"İşçilerin hakkını vermekten imtina etmeye başladığında mı aklına geldi deprem güvenliği?"

Deprem riskine ilişkin teknik verinin ne olduğunu soran Kadıgil, şunları söyledi:

"İnsanları buradan işten attıktan sonra 'siz hangi rapora dayanıyorsunuz' diye işçiler sorduktan sonra apar topar gelmişler iki gün sonra buradan karot almışlar ve 'depreme güvenli bir bina değil' demişler. Be hey patron efendi, altında 20 milyon liralık araba ile gezen patron efendi, soralım o zaman sana; sen 20 yıldır bu insanları, bu hastaları, burada duran bebekleri utanmadan deprem riskli binada mı çalıştırdın? Önce çıkacaksın buna cevap vereceksin. İkinci soruya gelelim 20 yıla yakındır çalışan bu binada 5 yıldır sen patronluk ederken hiç deprem güvenliği aklına gelmedi de 8 aydır diğer tüm hastanelerde olduğu gibi işçilerin hakkını vermekten imtina etmeye başladığında mı aklına geldi senin bu deprem güvenliği?"

Şafak Hastanesi Grubunda çalışan bir işçinin aldığı ücretin asgari ücret olduğunu, bunun da doğru düzgün ödenmediğini belirten Kadıgil, "Bu insanların her birinin 20 yıllık, 30 yıllık kıdem tazminatlarını vereceksiniz, ondan sonra bu insanlar buradan gidecekler. İstedikleri şey çok basit. Atla deve bir şey istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Patron efendi kendisine ait o lüks arabalardan iki tanesini bile satsa..."

Sera Kadıgil, 200'e yakın işçinin toplam alacağının 40 milyon lira bile etmediğini, ancak hastane patronunun gelip gittiği zırhlı arabasının 20 milyon değerinde simsiyah bir makam arabası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun gibi onlarca arabası var, başka bir işçi kardeşimiz haciz ihtiyati tedbir koydurunca ancak haberimiz olabildi tüm olan bitenden bizim. ve şu anda, o patron efendi kendisine ait o lüks arabalardan iki tanesini bile satsa buradaki 180 insanın 180'inin borcunu ödeyebilecek ama yapmıyor çünkü böyle zengin oluyor. İşte böyle zengin oluyor.

Şunu da söyleyeceğim, yalnızca burada değil Yenidoğan çetesinden çok iyi bildiğimiz bu Şafak Grubunun, bir anda pıtırak gibi oradan buradan satın aldığı 16'ya yakın sağlık kuruluşunun hemen tamamında bu sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Meva Hastanesinde, başka gruplarda insanların aylardır maaş alamadıklarını ama kovulma korkusundan seslerini çıkaramadıklarını da çok iyi biliyoruz. Ama siz de şunu çok iyi bilin, nasıl ki Yenidoğan Çetesi'ni unutturmadıysak, buradaki insanların hakkını gasbetmenize de izin vermeyeceğiz. Direnen işçi kardeşlerimizin yanındayız, direnen hekimlerimizin yanındayız."