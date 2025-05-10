Hasankeyf'te Yeni Konut ve Ticaret Merkezi İnşası
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, merkezde 208 konut ve 5 dükkandan oluşan yeni bir ticaret merkezi inşa edilecek. İhale tarihi 16 Haziran olarak belirlendi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni konutlar ile ticaret merkezi inşa edilecek.
Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezine 208 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yapılacağı bildirildi.
Yeni konut, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesine ilişkin ihalenin 16 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel