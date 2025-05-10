İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Hasankeyf'te Yeni Konut ve Ticaret Merkezi İnşası

Hasankeyf'te Yeni Konut ve Ticaret Merkezi İnşası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, merkezde 208 konut ve 5 dükkandan oluşan yeni bir ticaret merkezi inşa edilecek. İhale tarihi 16 Haziran olarak belirlendi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni konutlar ile ticaret merkezi inşa edilecek.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezine 208 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yapılacağı bildirildi.

Yeni konut, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesine ilişkin ihalenin 16 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

52 yıl sonra ilk kez ziyaret etti: Duygusal anlar yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.