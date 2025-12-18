Hasankeyf'te "Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli otomobil Togg tanıtıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı. Öğrenciler araç üzerinde inceleme yapma ve Togg'a binme fırsatı buldu.
Hasankeyf Anaokulunda "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, sergilenen yöresel yiyeceklerin yanı sıra yerli otomobil Togg da getirildi.
Burada aracı inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Togg'a binme fırsatı buldu.
Öğretmenler, öğrencilere yerli araç ile yerli sanayi ve milli teknoloji konusunda bilgi verdi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel