Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 600 Paket Sigara Ele Geçirildi

Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 600 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 600 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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