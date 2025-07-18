Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 600 Paket Sigara Ele Geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 600 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 600 paket sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 600 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel