Hasankeyf'te Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Başladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek, ilçenin gelişimi için destek vereceklerini belirtti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İmrak, şunları kaydetti:

"Hasankeyf için her gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin gelişimi ve halkımızın konforu için yürütülen çalışmalara destekleyeceğiz."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
