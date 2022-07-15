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Hartum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Hartum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin himayesinde elçilik bahçesinde gerçekleştirilen anma programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'daki Türkmen dernekleri ile Türk kurumlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, halkın birlik, beraberlik ruhu ve "mevzu vatansa gerisi teferruattır" şiarıyla hain kalkışmayı engellediğini, demokrasi ve seçime sahip çıktığını ve dünyaya "iktidarlar darbeyle değil seçimle gelir, seçimle gider" şeklinde güçlü mesaj verdiğini söyledi.

Milletin iradesine savaş açan bu ihaneti asla unutmayacaklarını belirten Neziroğlu, 15 Temmuz sonrasında yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının oradaki faaliyetlere yoğunlaştığını kaydetti.

Neziroğlu "Bu yapı ile mücadele, devletimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecektir."ifadesini kullandı.

Programa katılan konuklar, daha sonra darbe girişimi esnasında çekilen fotoğrafların olduğu sergiyi ziyaret etti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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