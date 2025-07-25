Harran Üniversitesi Rektörü Güllüoğlu: Eğitimde Dünya Standartlarına Ulaşıyoruz

Harran Üniversitesi Rektörü Güllüoğlu: Eğitimde Dünya Standartlarına Ulaşıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, üniversitenin güçlü eğitim kadrosu ve projeleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere dünya standartlarında eğitim verdiklerini belirten Güllüoğlu, yazılım alanında elde edilen başarıların yanı sıra sağlık, spor ve müzik gibi çeşitli alanlarda da üniversite olarak ilerlediklerini vurguladı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin uygulama otelinde düzenlenen programda konuşan Rektör Güllüoğlu, bu toprakların kadim topraklar olduğunu ve ilk üniversitenin burada kurulduğunu anımsattı.

Üniversiteye gelen öğrencileri dünya standartlarında yetiştirdiklerine inandıklarını belirten Güllüoğlu, güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını ifade etti.

Harran Üniversitesinin bölgede de projelerde en iyi yapıya sahip olduğunu dile getiren Güllüoğlu, "Yazılımla ilgili de öğrencilerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Bundan önce Harran Üniversitesinin mezununu almayız diyen birçok kuruluş, artık bu yargıları yıktı. Yazılımla ilgili kısımda birçok üniversiteye yardım eden bir üniversiteyiz. Harran Üniversitesi kodlarına geri döndü." dedi.

Sağlık, spor, müzik ve diğer alanlarda da başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Güllüoğlu, bilimsel ve akademik alanda da güçlü ilerleyişin devam ettiğini kaydetti.

Üniversitenin güçlü akademik kadrosu, sosyal yaşam alanları ve gelişmiş altyapısıyla öğrencilere çok yönlü bir eğitim ortamı sunduğunu aktaran Güllüoğlu, yeni adayların Harran Üniversitesini tercih etmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

3 ilde alevlerle cansiparane mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda

Bu iki güne dikkat: Resmen kavrulacağız
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı

Transfer bitti ama imzayı atmıyor! İşte nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar

Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.