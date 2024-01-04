Harbin'de Kış Turizmi Yoğunluğu

HARBİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinde bol miktarda bulunan buz ve kar kaynakları, eyaleti kış turizmi için popüler bir adres haline getirdi. Yeni yıl tatilinde yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda turist eyalete akın etti.

Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve "buz şehri" diye bilinen Harbin, Pazartesi günü sona eren yeni yıl tatilinde yaklaşık 3,05 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak 5,91 milyar yuan (yaklaşık 832,39 milyon ABD doları) tutarında turizm geliri elde etti.

Harbin kenti daha fazla turist çekmek ve tüm hizmetleri iyileştirmek amacıyla yılbaşı gecesinde sergilenen canlı performanslar, havai fişek gösterileri, tema parkları, somut olmayan mirasla ilgili kültür gösterileri ve konserler gibi bir dizi etkinliği hayata geçirdi. Şehirde ziyaretçi deneyimini iyileştirmek için yemek, konaklama, seyahat, alışveriş ve eğlence gibi sektörleri kapsayan bir dizi adım atıldı.