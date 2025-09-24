Haberler

Hanönü'nde Doğalgaz Kullanımı Başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez konutlara doğalgaz verilmeye başlandı. İlk ocak Kaymakam Emre Oktay tarafından yakıldı.

Kastamonu"nun Hanönü ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez konutlara doğalgaz verilmeye başlandı.

Hanönü Mahallesi'nde ikamet eden Fikret Topçuoğlu'nun evinde test amaçlı verilen doğalgazla ilçede kullanım resmen başladı.

Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, İl Encümeni Abdulselam Kızılca ve Arif Uçar'ın katıldığı açılışta ilk ocağı Kaymakam Emre Oktay yaktı. Oktay, doğalgazın ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Metin Yamalı, doğalgaz altyapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, ilçedeki tüm konutlara en kısa sürede doğalgaz ulaştırılması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Konut sahibi Fikret Topçuoğlu ise yaptığı açıklamada, "Kasabamıza doğalgaz gelmiştir, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
