Haberler

Hanönü'nde Çeltik Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Hanönü'nde Çeltik Hasadı Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen çeltik hasadı etkinliğine milletvekilleri, vali yardımcısı ve üreticiler katıldı. AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik hasadı etkinliği düzenlendi.

Yenice köyü Aktepe mevkisinde düzenlenen hasat programına AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile üreticiler katıldı.

Milletvekili Ekmekci, Hanönü'nün bereketli topraklarında yetişen çeltiğin hasadı için toplandıklarını belirterek, "Alın teri emek veren üreticilerimize bereketli bir sezon olsun." dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ise hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ahmet Kılıç da bölgede yüzde 75 destekle çeltik tohumu dağıttıklarını dile getirerek, "Bugün bu tohumların hasadını yapacağız. Sizler üretmeye devam ettiğiniz sürece bizde destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ekmekci biçerdöverin direksiyonuna oturarak ilk hasadı yaptı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.