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Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı Kadınlar Boks Şampiyonası Devam Ediyor

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Samsun'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda 58 ilden 738 sporcu, kadınlar çeyrek final müsabakaları için mücadele ediyor. Şampiyona, 20-22 Nisan tarihleri arasında devam edecek.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katılıyor.

Şampiyonada ikinci gün gerçekleşen 130 eleme müsabakaları kapsamında kadın sporcular, çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyona, 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

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Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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