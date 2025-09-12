Hamdi İnan, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Görevine Başladı

Van'ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hamdi İnan, göreve başladı.

Görevi Abdulkadir Sancaklı'dan devralan İnan, Çatak'ta görev yapacak olmanın heyecan ve gururunu yaşadığını söyledi.

İlçenin eğitim çıtasını yükseltmek istediklerini belirten İnan, "İlçenin eğitimi için projeler, kültür-sanat etkinlikleri ve sportif faaliyetlerle var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Sancaklı da İnan'a yeni görevinde başarı diledi.