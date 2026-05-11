Haberler

İran lideri Hamaney'in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin "Yeni bölgesel düzen" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından Basra Körfezi ile ilgili 10 maddelik bir açıklama yaparak, ABD'nin bölgedeki güvenlik sorunlarının en büyük nedeni olduğunu belirtti. Hamaney, İran'ın bölgedeki zaferinin yeni bir düzenin habercisi olduğunu ifade etti.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin "Yeni bölgesel düzenin habercisi" başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.

Hamaney'in resmi sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin 10 maddelik bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu ve ABD'nin bölgedeki kendi üslerini dahi koruyamadığı vurgulandı.

İran'ın Basra Körfezi ile Umman Denizi'ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, "İran'ın (Basra) Fars Körfezi'ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi" olduğu kaydedildi.

İran'ın Basra Körfezi'ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

Kraliçe'den ekonomik çıkarma! 428 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

İspanya'da şampiyon milyonların takip ettiği El Clasico'da belli oldu
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu