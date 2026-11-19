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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girişine ilişkin, "Envantere giren ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran KIZILELMA, artık kahraman güvenlik güçlerimizin emrinde!" ifadelerini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gök vatanımızda tarihi bir gün, savunma sanayimizde yeni bir eşik!" ifadelerine yer verdi.

20 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik edildiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Envantere giren ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran KIZILELMA, artık kahraman güvenlik güçlerimizin emrinde! Bu büyük gururu bizlere yaşatan Baykar ailesini ve gece gündüz demeden ter döken tüm mühendislerimiz ile teknisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizi ve ebediyete irtihal eden tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bir babanın hayali, evlatlarının emeğiyle milletimizin gücü oldu. Türkiye Yüzyılı'nın gökyüzündeki nişanesi KIZILELMA vatanımıza, milletimize ve ordumuza hayırlı uğurlu olsun!"

Kaynak: AA