Halkbank, Sırbistan'da 44'üncü şubesini açtı

Halkbank, 2015'ten bu yana faaliyet gösterdiği Sırbistan'da 44'üncü şubesini başkent Belgrad'da açtı.

Belgrad'daki Krunska Caddesi'nde bulunan yeni şubenin açılışında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açılışın, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların ekonomik ortaklıklarla güçlendiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, Halkbank'ın 2015'ten bu yana Sırbistan'da hizmet verdiğini söyledi.

Sırbistan ile dış ticaret hacminin 2,7 milyar dolara ulaştığını ifade eden Arslan, "Hedefimiz ise bu rakamı 5 milyar dolara yükseltmek. Halkbank olarak buna ulaşmak için biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Süleyman Bulut da yeni şubeyle beraber Belgrad ekonomisine güçlü destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, Halkbank'ı destekleyen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ise Sırbistan'daki Türk yatırımlarının 405 milyon doları aştığını ve bunun çoğunun Halkbank yatırımı olduğunu belirtti.

İki ülke ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic liderliğinde inanılmaz bir ivme kazandığına işaret eden Saygılı, "Başarı hikayesi yazdığımız diğer bir alan Türk müteahhitlerin burada üstlendiği projeler." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad'da açılışı yapılan yeni şube, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ile aynı caddede yer alıyor.

Cacanska Bank hisselerinin yüzde 76,76'sını satın alarak Sırbistan'da faaliyete başlayan Halkbank, bu ülkedeki ilk şubesini 2015'te açmıştı.