ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden, Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projemizin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtık. Kalan iki kesimde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, yapımı devam eden iki kesimin teknik özelliklerine de değinerek, "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz" dedi.

'HIZLI DEMİR YOLU KORİDORUNUN BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK'

Halkalı-Ispartakule Demiryolu Projesi'nin yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule kesiminde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli yer alıyor. Projemiz kapsamında tünel, hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu. Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti. Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demir yolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade ederek, "Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak" dedi.

'3,1 MİLYON VATANDAŞIMIZ MARMARAY ÜZERİNDEN İSTANBUL'UN HER YERİNE ULAŞABİLECEK'

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın ulusal demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağı gibi Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacağına değinen Uraloğlu, "Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden, Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜNELLERDE KAZI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu, yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 3 istasyon ve 6 yolcu peronunun yer alacağını bildirdi. Uraloğlu, "Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 18 ekolojik alt ve üstgeçit inşa edileceğini belirterek, güzergah boyunca doğal yaşamın korunmasına yönelik düzenlemelerin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

'YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK'

Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın bütünlüğünün sağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin yolcu ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlayacağını ifade etti. Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demir yolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız" dedi. Projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceğiz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı