Halk TV Muhabiri Dinçer Gökçe'ye Kitap Okuma Adli Kontrolü

EDDA SÖNMEZ

Bugün "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlaması ile gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe'nin adli kontrol hükümlerinin yanı sıra kitap okumasına karar verildiği öğrenildi. Savcılığın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği, Dinçer'in; "Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınırları" ile "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" kitaplarını okumasına kitaplarını özetini çıkarmasına karar verdi.

Halk TV muhabiri, gazeteci Dinçer Gökçe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" haberini gerekçe göstererek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınmış, savcılıkta ifadesinin alınması ve Sulh Ceza Hakimliği sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

"YALAN HABER YAPTIĞIMIZ DÜŞÜNÜLMESİ BENİM MESLEĞİME SÜRÜLMÜŞ KARA BİR LEKEDİR"

Gökçe, ifade sonrası savcılık tarafından adli kontrol talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dinçer Gökçe, hakimlik sorgusunda: "Yalan haber yaptığımız düşünülmesi benim mesleğime sürülmüş kara bir lekedir. Sanıkların bazı suçlardan tahliye edildikleri kararı elimdedir. Haberde şahısların ceza infaz kurumundan dışarıya çıktıkları yönünde herhangi bir beyanda bulunmadım. Haberimizin içeriğinin yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz" dedi.

KİTAP OKUMA ADLİ KONTROLÜ

Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği, Dinçer Gökçe'yi, "Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınırları" ile "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" isimli kitapları okuyup özetini adli kontrol uygulayan kuruma sunması şeklinde adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.