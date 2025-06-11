Haliliye Belediyesi'nden Kendi Üretim Atölyesiyle Kent Mobilyası Üretimi

Haliliye Belediyesi'nden Kendi Üretim Atölyesiyle Kent Mobilyası Üretimi
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Haliliye Belediyesi, ahşap ve metal-iş atölyesi sayesinde kamelya, bank ve piknik masaları üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın 'üreten Belediye' vizyonu doğrultusunda çalışmalara hız veren atölye, sosyal yaşam alanlarını zenginleştiriyor.

Haliliye Belediyesi, ahşap ve metal-iş atölyesi aracılığıyla kent mobilyası üretimini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kamelya, bank ve piknik masaları imal edilerek park ve yeşil alanlara yerleştiriliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "üreten Belediye" vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren ahşap ve metal-iş atölyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Atölyede kaynak, boyama ve montaj işlemleri tamamlanan ürünler, ilçedeki sosyal yaşam alanlarında vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Haliliye Belediyesi'nin dış tedarik yerine kendi üretim altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmaların, bütçeye katkı sunduğu ve kaynak kullanımında verimlilik sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Kemal Polat - Güncel
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