Haberler

Zonguldak'ta halıdan çıkan altınlar sahibine ulaştırıldı

Zonguldak'ta halıdan çıkan altınlar sahibine ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta halı yıkama firması sahibi Adem Akdeniz, yıkanmak üzere teslim aldığı halının içinden çıkan 21 gram altın ve 1 reşat altını sahibine iade etti.

Zonguldak'ta halı yıkama firması sahibi, yıkamak üzere teslim aldığı halının içinden çıkan altınları sahibine teslim etti.

Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaklaşık 15 yıldır halı yıkamacılığı yapan 47 yaşındaki Adem Akdeniz, mahallede yaşayan isminin açıklanmasını istemeyen kadından yıkanmak üzere halı teslim aldı.

Akdeniz, iş yerine getirerek tezgahın üzerinde açtığı halılardan birinin içinde poşet olduğunu fark etti.

Ağır olmasından şüphelenerek poşeti açan Akdeniz, içinde 21 gram altın ile 1 reşat altını olduğunu gördü.

Bunun üzerine halının sahibine ulaşan Akdeniz, altınların kendisinde olduğunu söyleyerek kendisini iş yerine davet etti.

Akdeniz, iş yerine gelen kadına altınlarını teslim etti.

"İnsanlık namına yapılan bir hareket"

Adem Akdeniz, AA muhabirine, halıları yıkama öncesinde kontrol ederken birinin içindeki poşeti fark ettiğini belirterek, altınları görünce durumu hemen müşteriye bildirdiğini söyledi.

Altınları fotoğrafladıktan sonra sahibine ulaştığını aktaran Akdeniz, "Müşteriye izah ettim, 'Altınlarınız bizde, güvende' diye. Kendisi geldi, teslim ettik. Herkesin de bu şekilde davranmasını temenni ediyorum çünkü günümüzde altın almak, geçim şartları çok zor. Kendisi de emekliymiş zaten." diye konuştu.

Daha önce benzer durumla karşılaşmadığını ifade eden Akdeniz, halıların içinden farklı eşyalar çıktığını ancak ilk kez altın bulduğunu dile getirdi.

Meslektaşlarına benzer durumlarda aynı hassasiyeti gösterme çağrısında bulunan Akdeniz, "İnsanlık namına yapılan bir hareket. Çok huzurlu hissediyorum. Akşam kafamı yastığa koyduğum zaman huzur içinde yatacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel apar topar programını iptal etti

Özgür Özel apar topar programını iptal etti
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı

Bu küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tarihi gece öncesi büyük skandal
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Özgür Özel apar topar programını iptal etti

Özgür Özel apar topar programını iptal etti
İmralı’dan İran mesajı! Öcalan görüşmesinin içeriği açıklandı

İmralı’dan İran mesajı! Öcalan görüşmesinin içeriği açıklandı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım