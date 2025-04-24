İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Komiser Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip hastanede hayatını kaybeden komiser Göksel Özay için tören düzenlendi. 49 yaşındaki Özay, 10 gün süren tedavisinin ardından yaşama veda etti.

MALATYA'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitiren komiser Göksel Özay (49), için tören düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser Göksel Özay, Çilesiz Mahallesi'nde 14 Nisan'da halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özay tedaviye alındı. Özay, dün akşam saatlerinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göksel Özay için bugün görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, komiser Göksel Özay'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Özgeçmişi okunan ve dua edilen Özay'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.