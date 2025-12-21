Haberler

Suriye'nin Halep ilinin yeniden imarı için 426 milyon dolar bağış toplandı

Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen bağış kampanyasında, kentin yeniden imarı ve kalkınması için 426 milyon dolar toplandı. Halep, iç savaş nedeniyle büyük yıkıma uğramışken, altyapı ve kamu hizmetlerine acil ihtiyaç duyuyor.

??????? Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar çalışmaları için düzenlenen bağış kampanyasında 426 milyon dolar toplandı.

Halep Valiliği himayesinde, Halep'in yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ve üç gün süren kampanyada 426 milyon dolar bağış yapıldı.

Suriye'de iç savaş boyunca en ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Halep, uzun yıllar süren çatışmalar nedeniyle altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü.

Kent kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Humus'ta 24 milyon dolar ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
