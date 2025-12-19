Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar çalışmaları için 150 milyon dolar bağış toplandı

Haberler

Güncelleme:
Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen bağış kampanyası ile 150 milyon dolar toplandı. Kampanya, kentin yeniden imarı ve altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Halep Valiliği himayesinde gerçekleştirildi.

Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar çalışmaları için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında 150 milyon dolar toplandı.

Halep Valiliği himayesinde, şehrin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kampanya düzenlendi.

Bağış kampanyası 3 gün sürecek.

Suriye'de iç savaş boyunca en fazla yıkım ve hasarın oluştuğu kentlerden biri olan Halep, yıllarca süren çatışmalarda altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü. Kent, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınmaya ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210, Deyrizor'da 30, Dera'da 40, Humus'ta 24 ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
