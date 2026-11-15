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Hakkari Zapspor, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Ayral Grup Muratspor'u 8-0 yendi

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Hakkari Zapspor, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Ayral Grup Muratspor'u 8-0 yendi
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Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta Hakkari Zapspor, Merzan Şehir Stadı'nda Ayral Grup Muratspor'u 8-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi, ikinci yarıda 5 gol daha buldu.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor, Ayral Grup Muratspor'u 8-0 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, bulduğu 5 golle maçtan 8-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.

Kaynak: AA
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