Hakkari Emniyet Müdürü Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğrafına, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesine oy verdi.

Yılmaz, oylamadaki tüm fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi. Farklı kategorilerdeki fotoğraflar arasından en iyilerini seçmeye çalıştığını belirten Yılmaz, oylamada fotoğrafları yer alan muhabirlere de teşekkür etti.