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Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde Gençlik Kampı Başladı

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde Gençlik Kampı Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampı, Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde başladı. 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında 80 üniversite öğrencisi kampa katılacak. Öğrenciler, çeşitli aktiviteler ve kentin güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı başladı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında yedi dönem şeklinde organize edilen kampın 1. dönemi için Van ve Şırnak'tan 80 üniversite öğrencisi geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile gençlik liderleri tarafından karşılanan öğrenciler, gençlik kampına dönüştürülen otele yerleşti.

Öğrenciler, 4 gün sürecek kampta kentin doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini gezecek, yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme ve çeşitli aktivitelere katılma imkanı bulacak.

Öğrencilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı oteli bu sene gençlik kampına dönüştürdüklerini söyledi.

Ülkenin dört tarafından gelen öğrencilerin Bakanlığın imkanlarıyla kış sporlarına katılacağı, kentin kültürü ve coğrafyasını öğreneceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kış sporlarının dışında buradaki gençlik kampında yılın diğer dönemlerinde de rafting, bisiklet, yamaç paraşütü ve kano gibi faaliyetler yürüterek gelen gençleri bu etkinliklerden yararlandıracağız. Türkiye'nin birçok yerinden gelen gençler Hakkari'nin kültürünü, coğrafyasını, değerlerini yaşama ve görme şansına sahip olacak. Son derece önemsediğimiz bir proje. İlk ekipler bugün Van ve Şırnak'tan geldi. 4 gün misafirimiz olacaklar. Kayak sezonu açılmadığı için bizler gençlerimize özellikle doğa sporlarında ve kentin coğrafyasını tanıtma anlamında rehberlik edeceğiz."

Kamp lideri Hasan Yıldırımdemir de çeşitli illerden gelen gençlerin sportif faaliyetlere, kamp ve gezilere katılacaklarını ifade etti.

Bugün gelen ekipleri karşıladıklarını anlatan Yıldırımdemir, "Yarın kentin doğal güzelliklerini gezeceğiz. 4 gün Van ve Şırnak ekibiyle birlikte olacağız. Daha sonra da Gaziantep ve Osmaniye'den gençler gelecek. Bu kampın amacı kardeşlik iklimini sağlamaktır." dedi.

Van'dan gelen Muhammet Tatar ise ilk kez kente geldiğini ve katılacağı etkinlikler için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "4 gün Mergabütan Kayak Merkezi'nde kalacağız. Güzel sanatsal faaliyetlere katılacağız. Gayet iyi karşılandık. Burası beklediğimden daha iyi. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederim. Onların sayesinde Kırşehir'e gittim, Hakkari'ye geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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