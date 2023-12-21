Hakkari'de kadınlar ayakkabıcılık kursuna ilgi gösteriyor

HAKKARİ'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ayakkabıcılık kursunda, kadın kursiyerler bir yandan öğreniyor, diğer yandan da mesleğe hazırlanıyor.

Yüksekova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ayakkabı üretimi yapmaya yönelik geçen yıl açılan kursa hem kadınlar ve hem de erkekler ilgi gösteriyor. Tüm gerekli donanımların eksiksiz hazır olduğu merkez müdürlüğünde kursa katılanların amacı öğrenmek ve gelecekte bu meslekle aile geçimlerine katkı sağlamak.

Halk Eğitim Merkezi'nde Ayakkabı Tasarım Eğitmeni olan Eser Koznan, mezun ettikleri kursiyerlerin ileriki zamanlarda kendi atölyelerini kurma imkanı bulacabileceklerini belirterek, Yüksekova'da bu kurs açıldığında en çok kadınlar ilgi gösterdi. Burada kadınların ön planda olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İleriki zamanlarda ithalat ve ihracatı geliştirmek söz konusu. Bunun için çalışıyoruz.dedi.

Ayakkabı Tasarım Kursuna gelen 3 çocuk annesi Adile Kuyu ise, kursa gelerek meslek öğrendiğini belirterek,Kadın olmak sadece evde yemek yapmak, temizlik yapmak değildir. Bu kurslar sayesinde hem meslek öğreniyoruz, Hem de iş imkanı bulabiliyoruz. Burada aldığımız ücretle de çocuklarımızı okuturuz. Kurs sayesinde kendimizi de geliştirdik. Evde oturacağımıza, buraya gelip meslek öğrenmemiz bizler açısından çok daha iyi oldu.diye konuştu.(DHA)