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Hakkari'de düzenlenen Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

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HAKKARİ Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, düzenlenen 'Kar Festivali' 2'nci günde de düzenlenen etkinliklerle devam etti. Kayak merkezine gelenler bir yandan kayak yaparken, yapmayanlar da çalınan müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

HAKKARİ Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, düzenlenen 'Kar Festivali' 2'nci günde de düzenlenen etkinliklerle devam etti. Kayak merkezine gelenler bir yandan kayak yaparken, yapmayanlar da çalınan müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği festivalin 2'nci günündeki etkinliklere Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve binlerce kişi katıldı. Festival renkli görüntülere sahne oldu. 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi, katılımcılara muhteşem manzaralar sunarken, kayakseverler unutulmaz anlar yaşadı. Kalınlığı 2 metreyi bulan kar üzerine ateş yakıp semaverlerini kuranlar çay yapıp, mangalda kebap pişirdi.

Kar festivaline Bursa'dan geldiğini söyleyen Arzu Deniz, "Bursa'dan geldik. Kayak merkezimiz var, ama böylesi festivaller düzenlenmiyor. Biz bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştik. Herkesi Hakkari'deki kayak merkezine bekliyoruz. Buranın coğrafyası çok güzel" dedi.

Ailesi ile festivale gelen Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Yaşar ise, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin bir çok ilinden kayakseverlerin geldiğini belirterek,"Kadim şehrimiz Hakkari'nin hak ettiği bir doğası var. Bu yıl 5'incisi düzenlenen kar festivaline binlerce kişi katıldı. Daha önceki festivallere de katıldım ama bugünkü festival daha kalabalık, daha coşkulu geçti. Çevre illerimizden yoğun bir ilgi var. Herkesi buraya davet ediyoruz' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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