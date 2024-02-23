Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Amatör Spor Kulüpleri Bir Araya Geldi

Güncelleme:

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Hakkari Başkanlığı tarafından düzenlenen programda spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular bir araya geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sporun önemine değinerek sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaptı. Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri, basın mensupları ve sporcular katıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Hakkari Başkanlığı tarafından düzenlenen programda spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sağlıklı yaşam için sporun önemine değindi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanlığının davetinden mutluluk duyduğunu belirten Çelik, "Sporcularla beraber olmanın insanın her zaman içindeki spor aşkını güçlendireceğine inandığım için daveti tereddütsüz kabul ettim. Sporla uğraşan, spor yapmayı kendine iş edinen, ilimizi temsil eden siz değerli sporculara ve onları bir araya getiren yöneticilere de ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

ASKF İl Başkanı Erol Hanlıgil de kentteki spor kulüplerine bir nebze de olsa destek sunmak için bu programı düzenlediklerini belirterek, kulüplerin yer aldığı ligler hakkında bilgi verdi.

Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri, basın mensupları ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emin Yıldırım AK Parti Gençlik Hakkari Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? CANLI İZLE! 23 Şubat 2024 kura çekimi | UEFA Avrupa Konferans ligi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri BELLİ OLDU DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir? Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir? DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir? Alinur Aktaş kimdir ? AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli? Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir? Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, kimle evli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title