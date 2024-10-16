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Hakkari'de 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Hakkari'de Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı yatırımları ve sosyo-ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Bayram Özcan tarafından sunum yapıldı.

Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında 2024 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Bayram Özcan, kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

Önceki dönem ve 2024 yılı yatırımları, sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyon çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, projelerin dağılımlarına ilişkin analizler ele alındı.

Çelik'in katılımcılara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği toplantıya vali yardımcıları, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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