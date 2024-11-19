Hakkari'de 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Konser Verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'de konser verdi.

Kapalı spor salonunda düzenlenen konsere vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de eşlik etti.

Konseri izleyenler, eğlenceli zaman geçirdi.