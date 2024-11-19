Hakkari'de 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Konser Verdi
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'de kapalı spor salonunda düzenlenen konserde marşlar ve türküler seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar ve öğrenciler, bando takımına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'de konser verdi.
Kapalı spor salonunda düzenlenen konsere vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de eşlik etti.
Konseri izleyenler, eğlenceli zaman geçirdi.