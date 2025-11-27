Hakan Saka: Hainan'da Türk Girişimciliği

HAİKOU, 27 Kasım (Xinhua) -- 41 yaşındaki Türk girişimci Hakan Saka, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine taşınma kararının ani alınmış ancak hayatını kökten değiştiren bir karar olduğunu söylüyor. Saka, Hainan'a geliş sürecini anlatırken, "Bu beklenmedik kararın, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda kök salmama ve bu limanın gelişimine ve konukseverliğine tanıklık etmeme yol açacağını bilmiyordum" diyor.

Daha önce yoğun şekilde dış ticaret alanında çalışan ve Beijing, Guangdong ve Zhejiang gibi kentlerde yaşayan Saka, Çinli bir eşle evliliğinin ardından eşi ve çocuğuyla Zhejiang'da yaşamaya başlamış.

Onu Hainan'a getiren şeyse geleceğe dair "aile içinde verilen bir söz" olmuş. Saka'nın eşi, daha önce uzun yıllar boyunca eyaletin merkezi Haikou'da bulunmuş. Çift, çocukları dünyaya geldikten sonra nereye yerleşeceklerini belirlemeye çalışırken Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın gelişimiyle ilgili haberlere rast gelmiş.

"Serbest ticaret limanının büyük bir potansiyele sahip olduğu belliydi" diyen Saka, 2018 yılında eşyalarını toplayıp ailece Haikou'ya taşındıklarını ve hayatlarında yeni bir döneme geçiş yaptıklarını söylüyor.

Haikou'ya geldiği ilk günlerde dış ticaret işini devam ettirmeyi planlayan Saka, ofis aramaya başlamış. Bu arayışları sırasında karşılaştığı bir ev onu tam kalbinden vurmuş. Saka bu evin hem iş için hem de dostlarla bir araya gelmek için ideal bir mekan olduğunu düşünmüş.

İki yıldan az bir süre sonra Türk tarzı bir kafe açmaya karar veren Saka, 2020'nin ocak ayında Türkiye'den özel kahve fincanları, halılar ve dekorasyon malzemeleri getirterek yerel bir villa bölgesinde bir Türk kafesinin kapılarını ziyaretçilere açmış.

Sosyal medyada sık sık Türk kahvesi yapımı ve geleneksel Türk tatlıları hakkında içerik paylaşımında bulunan Saka, hazırladığı tatlılardaki şeker miktarını Çinli müşterilerinin damak tadına göre ayarladığını söylüyor.

Saka, "Çinli dostlarım internette kafenin tanıtımına destek oluyor. Bu da kafemize çok sayıda ziyaretçi çekiyor" diyor.

2023 yılında Türkiye'ye dönen Saka, 6 ay boyunca bir aşçılık okulunda yemek hazırlama konusunda eğitim almış.

"Hainan'a daha özgün Türk lezzetleri getirmek istedim" diyen Saka, bu çabaları sayesinde kafenin giderek daha fazla tanındığını belirtiyor.

Saka, yabancı bir girişimci olarak Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın güçlü politika desteğini ve ilgili kurumlardan gördüğü özenli hizmeti hissettiğini söylüyor. Çin'de geçirdiği 17 yılın ardından geçen yıl, kendisine kalıcı oturum hakkı verildiğini gösteren kimlik kartını alan Saka'nın Çin'e olan aidiyet hissi de güçlenmiş.

Saka, "Bu politikalar, Hainan'ın yabancı girişimcilere gerçek anlamda kapılarını açtığını hissetmemi sağlıyor" diyor.

Saka'nın kafesi, Türkiye ile Hainan arasında kültürel köprü işlevi de görmeye başlamış. Son yıllarda Türkiye ve İran gibi ülkelerden gelen fuar katılımcıları, küçük toplantıları için sık sık bu kafeye gelir olmuş.

Sosyal medyada düzenli olarak Hainan'daki yaşamına ilişkin kareler paylaşan Saka, tüm dünyadan yeni dostlar edinmiş durumda. Türkiye'den iki dostu da onun başarısından esinlenip bu yıl Hainan'da kendi şirketlerini açarak girişimcilik serüvenlerine başlamış.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın 18 Aralık'ta özel gümrük operasyonları başlatma kararı alması üzerine ticari girişimlerinde değişikliğe gitme kararı aldığını söyleyen Saka, "Fındık, fıstık ve zeytin Türkiye'nin kilit önemdeki ürünleri arasında yer alıyor. Hainan'ın elverişli politikaları büyük bir fırsat sunuyor" diyor.

Bir yandan Türkiye'nin yüksek kaliteli tarım ürünlerini Çin'e getirirken, Hainan'a özgü ürünleri de Türkiye pazarında tanıtmayı planlayan Saka, "Gelecek parlak" diyor.