Hakan Safi: İnşallah bizim dönemimizde dünya yıldızlarıyla bazı durumlar yaşanmayacak

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Mardin'deki buluşmada transfer politikası, kulübün ekonomik durumu ve stat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Safi, her yıl rakipten 40 milyon avro az gelir elde ettiklerini ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın 30 milyon avro kayba yol açtığını belirterek toplamda 120 milyon avro eksik başladıklarını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Hakan Safi, Mardin'in Artuklu ilçesinde Mardin Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri ve kongre üyeleriyle bir araya geldi. Safi, seçim süreci, transfer politikası, kulübün ekonomik yapısı ve stat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer politikalarına değinen Safi, istatistiklerin önemine vurgu yaparak, 'Forvet için gol asistleri yüzde 50'nin üzerine çıkıyorsa istatistikler bizim için yeterli oluyor. Rakamlar yalan söylemiyor. İnşallah bizim dönemimizde dünya yıldızlarıyla bazı durumlar yaşanmayacak' dedi. Transfer edilecek oyuncuların disiplin durumlarını da detaylı şekilde incelediklerini belirten Safi, 'Artık transfer edeceğimiz oyuncuların uyku düzenlerinin bile raporlarını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kulübün ekonomik yapısına ilişkin konuşan Safi, 'Rakibimizden her sene yaklaşık 40 milyon avro daha az gelir elde ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne onlar gidiyor, biz 2008'den beri gidemiyoruz. Orada da yaklaşık 30 milyon avroluk kaybımız var. Tüm rakamları topladığımız zaman her sene maça 120 milyon avro eksik başlıyoruz' dedi.

Stat projesine ilişkin de konuşan Safi, 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarmasıdır. İlk yıl şampiyon olduktan sonra kazmayı vuracağız' şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
