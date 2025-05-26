Hakan Fidan, Putin ile Görüşerek İkili İlişkileri Müzakere Etti

Hakan Fidan, Putin ile Görüşerek İkili İlişkileri Müzakere Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel bir görüşme gerçekleştirerek, Ukrayna-Rusya savaşı ve ikili ekonomik ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

???????Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.

Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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