HAK-İŞ ve Kore Sendikalar Federasyonu'ndan İkili İşbirliği Anlaşması

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleşen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Kore Sendikalar Federasyonu ile ilişkilerin temelini Türkiye ve Kore dostluğunun oluşturduğunu belirtti.

Arslan, Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve Kore'nin bağımsızlığı için yürütülen faaliyetleri anımsatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

HAK-İŞ'in yürüttüğü çalışmaları anlatan Arslan, sosyal diyaloğu önemsediklerini, işçi ile işveren ilişkilerini ideolojik kamp olarak görmediklerini, evrensel sendikal hareketle de işbirliği yaptıklarını ve FKTU ile aralarında ortak bakış açıları olduğunu kaydetti.

"Gazzeliler ve Filistinliler değil, insanlık ölüyor"

Arslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapıldığını vurguladı.

Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Bu soykırımı yapanlar, bu siyonist katiller bütün dünya halklarının sokaklara dökülmesine, eleştirilerine rağmen

ABD'nin desteğiyle Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. HAK-İŞ olarak uluslararası alanda bu konuda büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı daha da artırmaktayız.

Gazze'de sadece Gazzeliler ve Filistinliler değil, insanlık ölüyor. Bu konuda bütün muhataplarımızdan, uluslararası sendikal hareketten ve bugün bizim misafirimiz olan değerli Koreli dostlarımızdan bu katliama karşı sessiz kalmamalarını istiyoruz. Bu konuda uluslararası dayanışmayı göstermek adına Filistinli kardeşlerimizle dayanışmayı pekiştirmemiz gerekiyor. Onların sesi olmaya, onların yaşadıkları zulmün, haksızlıkların karşısında durmaya devam edeceğiz."

FKTU Genel Başkanı Dongmyeong KIM de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların memnuniyet verdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü için imzalar atıldı. Tören, hediyelerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.