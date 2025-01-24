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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Kamu Çerçeve Protokolü Müzakereleri HAK-İŞ Tarafından Yürütülecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Kamu Çerçeve Protokolü Müzakereleri HAK-İŞ Tarafından Yürütülecek
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinin 1 Ocak 2025'te başlayacağını belirtti. Arslan, HAK-İŞ'in kamu çerçeve protokolü müzakerelerini tek yetkili olarak devam ettireceğini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kamu çerçeve protokolünün yapılmasında HAK-İŞ tek yetkili olarak müzakereleri devam ettirecektir." dedi.

Arslan, Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikasının 47. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifa diledi.

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin toplu sözleşme sürecinin 1 Ocak 2025 itibarıyla başladığını anımsatan Arslan, "Konfederasyonumuza üye yaklaşık 370 bin kamu işçisinin toplu sözleşme hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdik." ifadesini kullandı.

Arslan, toplu sözleşme müzakerelerinin HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'in koordinasyonuyla yürütüleceğine işaret ederek, bunun hem sendikalar hem de çalışanlar açısından kolaylaştırıcı olacağını belirtti.

Çerçeve protokolünün oluşması için çalışacaklarını anlatan Arslan, "Sendikalarımız toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütürken kamu çerçeve protokolünün yapılmasında da HAK-İŞ tek yetkili olarak müzakereleri devam ettirecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel
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